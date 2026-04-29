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北車商場得標引爭議 台鐵董座：後續將按照促參法規定進行

鉅亨網記者黃皓宸 台北

台北車站每日人潮均量為 60 萬人，商場大樓 ROT 標案經營權招標案昨 (28) 日宣告出爐，由新光三越為最優先申請人奪下標案，險勝目前經營者微風廣場，但該案原定本 (4) 月底公布結果，得標結果卻提前外流。台鐵董事長鄭光遠今 (29) 日表示，本案已公告，後續將按照促參法，按照規定、程序進行。

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台鐵董事長鄭光遠。(圖:台鐵公司提供)

北車商場經營權被視為「金雞母」，公告以來吸引 9 家業者競逐，其中 8 家符合資格，進入評選，據會議記錄顯示，新光三越序位合計值僅以 1 分之差，險勝微風廣場。


台鐵今日於圓山大飯店舉行「第三代中央行車監控系統 (CTC 3.0)」專案啟動儀式時，董事長鄭光遠僅表示，此案有 9 家廠商參與，每家都很優秀，也都帶來很有創意的計劃案，台鐵感謝微風過去 10 幾年來，與台鐵共同努力經營，也為商場成績奠下不錯的基礎，目前該標案已經公告，後續會按照促參法規定招標程序進行。

鄭光遠也說，廠商若有異議，依規定今日起可以開始可以提出，台鐵公司將依程序回應。

此外，微風集團今日對外表示，已依法正式提出異議並啟動後續法定程序，並呼籲主管機關在程序爭議未釐清前，應重新檢視評選結果的實質正當性

此次新光三越奪下北車商場經營權，除了擊敗已營運將即將屆滿 20 年的微風集團，還包括其他競標經營權廠商統一超 (2912-TW)、潤泰集團及新東陽、誠品生活 (2926-TW) 等廠商。

 


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