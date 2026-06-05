營收速報 - 鴻海(2317)5月營收8,594.09億元年增率高達39.57％
鉅亨網新聞中心
今年1-5月累計營收為3.82兆元，累計年增率31.79%。
最新價為284.5元，近5日股價上漲11.41%，相關其他電子上漲8.02%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+24883 張
- 外資買賣超：+18770 張
- 投信買賣超：+7770 張
- 自營商買賣超：-1657 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/5
|8,594.09億
|40%
|3%
|26/4
|8,320.98億
|30%
|4%
|26/3
|8,037.38億
|46%
|35%
|26/2
|5,958.13億
|8%
|-18%
|26/1
|7,300.39億
|36%
|-15%
|25/12
|8,628.61億
|32%
|2%
鴻海(2317-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為電腦系統設備及其週邊之連接器等。線纜組件及殼體,基座之開發、設計、製造及銷售等。精密模具之製造及銷售等。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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