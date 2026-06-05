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營收速報 - 鴻海(2317)5月營收8,594.09億元年增率高達39.57％

鉅亨網新聞中心

鴻海(2317-TW)今天公告2026年5月營收為新台幣8,594.09億元，年增率39.57%，月增率3.28%。

今年1-5月累計營收為3.82兆元，累計年增率31.79%。

最新價為284.5元，近5日股價上漲11.41%，相關其他電子上漲8.02%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+24883 張
  • 外資買賣超：+18770 張
  • 投信買賣超：+7770 張
  • 自營商買賣超：-1657 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/5 8,594.09億 40% 3%
26/4 8,320.98億 30% 4%
26/3 8,037.38億 46% 35%
26/2 5,958.13億 8% -18%
26/1 7,300.39億 36% -15%
25/12 8,628.61億 32% 2%

鴻海(2317-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為電腦系統設備及其週邊之連接器等。線纜組件及殼體,基座之開發、設計、製造及銷售等。精密模具之製造及銷售等。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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