營收速報 - 昇陽半導體(8028)5月營收4.79億元年增率高達46.03％
鉅亨網新聞中心
今年1-5月累計營收為22.47億元，累計年增率27.33%。
最新價為337.5元，近5日股價上漲3.21%，相關半導體業下跌-0.59%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+274 張
- 外資買賣超：-291 張
- 投信買賣超：+697 張
- 自營商買賣超：-132 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/5
|4.79億
|46%
|3%
|26/4
|4.65億
|31%
|-2%
|26/3
|4.75億
|26%
|16%
|26/2
|4.08億
|19%
|-3%
|26/1
|4.20億
|17%
|5%
|25/12
|4.01億
|13%
|-2%
昇陽半導體(8028-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為晶圓再生及晶圓薄化代工服務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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