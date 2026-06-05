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盤中速報 - 深證成指下跌-313.62點至15347.9551點，跌幅2%

鉅亨網新聞中心

截至台北時間05日02:23，深證成指下跌313.62點（或2%），暫報15347.96點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-1.26%
  • 近 1 月：+3.67%
  • 近 3 月：+12.53%
  • 近 6 月：+20.41%
  • 今年以來：+15.8%

焦點個股


綠色電力概念領跌-1.66%。其中 皇氏集團(002329-CN) 下跌 9.87% ; 海力風電(301155-CN) 下跌 7.42% ; 建投能源(000600-CN) 下跌 7.4% 。

超級電容概念領跌-1.41%。其中 金時科技(002951-CN) 下跌 10% ; 思源電氣(002028-CN) 下跌 6.65% ; 元力股份(300174-CN) 下跌 5.06% 。


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皇氏集團3.56-9.87%
海力風電51.88-7.69%
建投能源11.79-6.21%
金時科技22.31-10.0%
思源電氣179.27-7.02%
元力股份26.58-5.95%

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