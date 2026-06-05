盤中速報 - 深證成指下跌-313.62點至15347.9551點，跌幅2%
鉅亨網新聞中心
截至台北時間05日02:23，深證成指下跌313.62點（或2%），暫報15347.96點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-1.26%
- 近 1 月：+3.67%
- 近 3 月：+12.53%
- 近 6 月：+20.41%
- 今年以來：+15.8%
焦點個股
綠色電力概念領跌-1.66%。其中 皇氏集團(002329-CN) 下跌 9.87% ; 海力風電(301155-CN) 下跌 7.42% ; 建投能源(000600-CN) 下跌 7.4% 。
超級電容概念領跌-1.41%。其中 金時科技(002951-CN) 下跌 10% ; 思源電氣(002028-CN) 下跌 6.65% ; 元力股份(300174-CN) 下跌 5.06% 。
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