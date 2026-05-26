鉅亨網新聞中心 2026-05-26 22:19

印度目前正遭受一場極端且持久的熱浪襲擊，多地氣溫已攀升至「致命」水準，嚴重威脅數百萬人的健康與生計。

根據印度氣象局 (IMD) 周二 (26 日) 的最新觀測，北方邦 (Uttar Pradesh) 的班達 (Banda) 與馬哈拉施特拉邦 (Maharashtra) 的布拉馬普里 (Brahmpuri) 均錄得 47.6°C 的極端高溫。日前，班達甚至一度測得 48.2°C 的驚人紀錄。

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公共衛生體系面臨嚴峻考驗

極端高溫已導致大量民眾中暑。僅在安得拉邦 (Andhra Pradesh)，自 3 月初至 5 月中旬已通報超過 300 起疑似中暑病例，其中三分之一發生在 5 月份。而在德里，醫院急診室擠滿了因熱衰竭和熱相關腸胃炎就醫的患者。

醫療專家指出，長期的脫水與高溫導致的毒素釋放，可能引發慢性腎臟病。更糟糕的是，由於清潔飲用水缺乏，腸胃感染導致的腹瀉進一步加劇了患者的脫水症狀。

「暖夜」成為隱形殺手

與往年不同，專家指出目前的熱浪感到更為殘暴，主要原因是夜間氣溫持續高企，導致人體無法得到喘息。德里本周錄得 14 年來最熱的 5 月夜晚，最低氣溫達 32.4°C。醫生警告，夜間高溫意味著身體代謝必須持續保持高運作以嘗試降溫，這就像是「24 小時不斷地跑長途賽跑」。

數據顯示，印度 36 個邦和聯邦屬地中有 35 個正經歷夜間氣溫上升，近 70% 的地區夏季溫暖夜晚數量顯著增加。

社會經濟與基礎設施壓力

極端熱浪引發了連鎖反應。印度電力需求已創下超過 270 GW 的歷史新高，導致部分地區如清奈出現停電。此外，高溫導致水源枯竭，部分地區出現嚴重水短缺。對超過半數的戶外工作者 (如人力車夫、建築工人) 而言，熱浪不僅威脅生命，更使其因無法工作而陷入經濟困境。

氣候變遷的長期影響

氣象專家指出，這波熱浪是由來自巴基斯坦沙漠及拉賈斯坦邦的乾燥西北風推動的。然而，長期數據顯示，自 1961 年以來，印度熱浪的頻率與持續時間分別以每十年 0.1 天及 0.44 天的速度增長。此外，全印度的平均相對濕度也從 67% 上升至 71%，高溫與高濕的結合使得排汗降溫更為困難，進一步增加了健康風險。

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