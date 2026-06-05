〈COMPUTEX〉佳世達攜手金色三麥 跨界合作攻AI沉浸式體驗商機

鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-06-05 13:58

佳世達 (2352-TW) 搶攻 AI 沉浸式體驗商機，宣布攜手金色三麥 (7757-TW) 跨界合作，搭上世足賽熱潮，透過 BenQ 的投影技術與運動 AI Coach，打造結合觀賽應援、互動娛樂與精釀餐酒的 AI 沉浸式體驗。

左起為天下雜誌共同執行長葉雲、佳世達總經理柯淑芬、金色三麥總經理葉淑芬。(鉅亨網記者彭昱文攝)

佳世達也公告 5 月營收 172.45 億元，月增 2.56%、年減 1.73%；累計前 5 月營收為 56 億元，年增 1.39%；公司說明，單月營收成長動能來自於智能方案事業，較去年同期雙位數增長。

‌



佳世達總經理柯淑芬表示，佳世達最大優勢在於「一站式整合」實力，橫跨「AI 視覺與顯示」、「AI 基礎設施」、「AI 解決方案與智慧製造」及「AI 醫療與健康照護」四大事業藍圖，把硬體、軟體與場域應用有效串聯。

柯淑芬表示，此次與金色三麥的跨界聯手，也呼應了明基佳世達集團｢AI 解決方案｣和｢AI 視覺與顯示｣的營運布局，結合六月國際足球賽事熱潮，將 AI 足球沉浸式體驗帶進金色三麥門市。