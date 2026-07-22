鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-07-22 19:20

漢康 - KY(7827-TW) 今 (22) 日公布核心臨床產品 HCB101 的最新臨床觀察數據，此次進一步深化巨噬細胞為核心的腫瘤免疫治療研發策略，並支持 HCB101 由二線胃癌 / 胃食道交界癌的核心臨床發展方向，逐步拓展至更多胃腸道腫瘤。

漢康說明，根據此次在 HCB101 二線結直腸癌臨床研究的臨床數據，初步支持 HCB1021 拓展至更多胃腸道腫瘤的應用潛力，並顯示透過活化巨噬細胞，HCB101 有機會與現有治療搭配使用，進一步提升腫瘤免疫反應。

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漢康表示，目前二線胃癌 / 胃食道交界癌仍是 HCB101 最重要的核心發展適應症。同時，也持續累積 HCB101 與標準治療聯合用於胃癌、頭頸部鱗狀細胞癌 (HNSCC) 及三陰性乳癌 (TNBC) 等腫瘤的臨床經驗，逐步建立在不同癌症類型及治療組合中的應用基礎。

醫療長陸英明指出，此次數據支持公司進一步評估 HCB101 在結直腸癌及其他胃腸道腫瘤中的價值，而二線胃癌仍是公司重要的核心臨床發展方向，將在此基礎上，推進 HCB101 在其他適應症及聯合治療策略的開發。