鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-06-05 10:37

台股今 (5) 日早盤一度重挫超過 1400 點，資金部分湧向有漲價題材的落後補漲股，其中，波羅的海海岬型平均日租金過去三個月來漲幅超過 60%，散裝航商股價反應，慧洋 - KY(2637-TW) 早盤強彈超過 6%，並創去年 3 月以來新高價，裕民 (2606-TW)、中航 (2612-TW) 漲幅也在 3% 上下，正德 (2641-TW) 漲逾 1.5% 有撐。

慧洋 - KY 甫公布 5 月合併營收 18.17 億元，月增 10.41%，年增 45.87%，創 2024 年 9 月以來新高，而 5 月自結營業利益 6.79 億元，年增 275.53%，營業利益率達 37%，稅前盈餘達 5.73 億元，年增 51.39%，每股盈餘 (EPS)0.77 元。

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觀察散裝海運近期報價，波羅的海海岬型平均日租金達 42204 美元，一個月來漲幅近 15%，三個月來漲幅更超過 60%，並來到 2024 年來高點。

而波羅的海巴拿馬極限型平均日租金 20285 美元，一個月來漲幅逾 12%。

就短期來看，慧洋表示，第二季南美洲穀物以及澳洲、印尼煤炭持續強力輸出，使散裝市況需求強勁。

裕民總經理王書吉日前表示，第二季後海岬型船舶期貨價每日達 4 萬多美元，處在賣方市場，再加上造船速度緩慢，樂觀看接下來 2-3 年散裝願景將維持在很健康的狀況。

法人分析，從海運諮詢機構 Clarkson 發布的 4 月預估來看，2026 年需求為 1.1%(鐵礦砂 + 0.7%，煤碳 2%、榖物 + 4.5%、小宗散裝貨 + 2.6%)，較 2 月時預估的 0.6% 提升，供給方面，目前散裝船 15 年以上老船佔比 27%，且今年起船舶進入特檢高峰，進塢維修時間長達 3-4 周，加上船用燃油價格上漲令航速下滑，形同減少有效運力供給。