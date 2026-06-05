鉅亨網編譯許家華 2026-06-05 10:20

標普道瓊指數在聲明中表示，不會修改現行成分股資格標準，包括財務可行性審查、上市等待期 (Seasoning Period) 以及最低可投資權重因子 (IWF) 等要求。這項決定同時適用於標普 500 指數、中型股指數 (S&P MidCap 400) 及小型股指數(S&P SmallCap 600)。

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消息令部分市場人士感到意外。由於 SpaceX 即將完成史上最大規模 IPO 之一，市場原先普遍預期標普可能調整規則，允許大型新上市企業更快納入指數。

今年稍早，標普曾展開公開諮詢，討論是否將大型企業上市後的等待期由 12 個月縮短至 6 個月，同時評估是否對超大型企業豁免獲利要求。若相關改革通過，將有助於 SpaceX 等超大型 IPO 更快進入標普 500。

然而，標普最終決定維持現行制度。公司表示，市場規模不應成為例外條件，任何企業都必須符合相同標準。

根據現行規則，企業若要被納入標普 500，除了市值、流通股數及流動性要求外，還必須符合美國一般公認會計原則 (GAAP) 下的獲利標準，包括最近一季獲利為正值，且過去 12 個月累計獲利也必須維持正數。

而這項規定正是 SpaceX 面臨的主要障礙之一。根據最新公開文件，SpaceX 在 2025 財年依照 GAAP 標準並未實現獲利，因此即使公司估值高達 1.77 兆美元，也無法滿足現行標普 500 納入條件。

市場原本認為，標普有可能仿效那斯達克 (Nasdaq) 近期改革。那斯達克於今年 4 月宣布修改規則，允許大型企業在 IPO 後僅 15 個交易日便可納入那斯達克 100 指數(Nasdaq-100)。新規已於 6 月 6 日正式生效。

兩大指數機構態度出現明顯差異。支持放寬標普規定者認為，當前市場已出現像 SpaceX 這類估值超過兆美元的新上市企業，傳統規則可能導致指數無法及時反映市場結構變化。

但反對者則認為，若僅因市值龐大便放寬要求，將損害標普 500 長期以來強調的品質與獲利標準。他們批評相關改革構想過於寬鬆，甚至被質疑是為 SpaceX 以及人工智慧新創 Anthropic、OpenAI 等未來可能上市的企業量身打造。

分析人士指出，這項決定對被動投資市場具有重要意義。由於追蹤標普 500 指數的 ETF 與共同基金資產規模高達數兆美元，一旦企業被納入指數，往往能獲得大量被動資金買盤支撐。

若 SpaceX 能夠快速納入標普 500，理論上將立即成為指數權重最高的成分股之一。以 1.77 兆美元估值計算，其市值將超越特斯拉 (TSLA-US) 與 Meta Platforms(META-US)，並接近 Alphabet(GOOGL-US)等科技巨頭。

不過，隨著標普維持原有規則，SpaceX 最快也要等到 2027 年才能被考慮納入標普 500，而且前提是未來財務表現達到 GAAP 獲利標準。

除了 SpaceX 外，未來可能上市的 Anthropic 與 OpenAI 等 AI 獨角獸企業，同樣將受到這項決定影響。即便上市時市值可能達數千億美元，也無法跳過等待期與獲利門檻。

分析師認為，標普此次決定顯示其更重視長期制度一致性，而非短期市場熱度。對 SpaceX 而言，雖然失去快速納入標普 500 帶來的被動資金利多，但憑藉龐大市值、星鏈 (Starlink) 業務成長以及市場高度關注，仍有望吸引大量主動型基金與機構投資人進場。