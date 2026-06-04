鉅亨速報 - Factset 最新調查：博通(AVGO-US)EPS預估上修至11.58元，預估目標價為502.00元
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根據FactSet最新調查，共47位分析師，對博通(AVGO-US)做出2026年EPS預估：中位數由11.36元上修至11.58元，其中最高估值12.14元，最低估值9.58元，預估目標價為502.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|12.14(13.31)
|21.7
|29
|25.42
|最低值
|9.58(9.58)
|12.96
|14
|14
|平均值
|11.38(11.28)
|18.85
|24.59
|19.71
|中位數
|11.58(11.36)
|19.01
|25.23
|19.71
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1,091.32億
|1,950.83億
|2,543.44億
|2,308.25億
|最低值
|897.77億
|1,404.69億
|1,851.94億
|2,308.25億
|平均值
|1,039.51億
|1,688.68億
|2,220.53億
|2,308.25億
|中位數
|1,054.38億
|1,688.22億
|2,228.38億
|2,308.25億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|1.50
|2.65
|3.30
|1.23
|4.77
|營業收入
|274.50億
|332.03億
|358.19億
|515.74億
|638.87億
詳細資訊請看美股內頁：
博通(AVGO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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