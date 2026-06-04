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鉅亨速報 - Factset 最新調查：博通(AVGO-US)EPS預估上修至11.58元，預估目標價為502.00元

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根據FactSet最新調查，共47位分析師，對博通(AVGO-US)做出2026年EPS預估：中位數由11.36元上修至11.58元，其中最高估值12.14元，最低估值9.58元，預估目標價為502.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值12.14(13.31)21.72925.42
最低值9.58(9.58)12.961414
平均值11.38(11.28)18.8524.5919.71
中位數11.58(11.36)19.0125.2319.71

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1,091.32億1,950.83億2,543.44億2,308.25億
最低值897.77億1,404.69億1,851.94億2,308.25億
平均值1,039.51億1,688.68億2,220.53億2,308.25億
中位數1,054.38億1,688.22億2,228.38億2,308.25億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS1.502.653.301.234.77
營業收入274.50億332.03億358.19億515.74億638.87億

詳細資訊請看美股內頁：
博通(AVGO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSAVGO

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