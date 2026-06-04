盤中速報 - 費城半導體大跌4.98%，報13223.46點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間04日09:30，費城半導體下跌693.5點（或4.98%），暫報13223.46點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+9.56%
- 近 1 月：+31.35%
- 近 3 月：+79.23%
- 近 6 月：+91.15%
- 今年以來：+96.48%
焦點個股
費城半導體成分股以博通(AVGO-US)領跌。博通(AVGO-US)下跌13.57%；安謀控股公司(ARM-US)下跌7.3%；安可(AMKR-US)下跌6.78%；美光科技(MU-US)下跌6.25%；安森美半導體(ON-US)下跌5.92%。
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