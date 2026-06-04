鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大跌4.98%，報13223.46點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間04日09:30，費城半導體下跌693.5點（或4.98%），暫報13223.46點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+9.56%
  • 近 1 月：+31.35%
  • 近 3 月：+79.23%
  • 近 6 月：+91.15%
  • 今年以來：+96.48%

焦點個股


費城半導體成分股以博通(AVGO-US)領跌。博通(AVGO-US)下跌13.57%；安謀控股公司(ARM-US)下跌7.3%；安可(AMKR-US)下跌6.78%；美光科技(MU-US)下跌6.25%；安森美半導體(ON-US)下跌5.92%。


文章標籤

美股美股盤中美股指數盤中速報費城半導體

相關行情

台股首頁我要存股
費城半導體13220.45-5.01%
博通407.1-15.1%
安謀控股公司372.78-9.48%
安可72.755-3.25%
美光科技991.6-8.15%
安森美半導體127.835-4.55%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty