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營收速報 - 大銀微系統(4576)5月營收3.35億元年增率高達48.04％

鉅亨網新聞中心

大銀微系統(4576-TW)今天公告2026年5月營收為新台幣3.35億元，年增率48.04%，月增率-1.95%。

今年1-5月累計營收為15.32億元，累計年增率44.82%。

最新價為229元，近5日股價下跌-14.65%，相關電機機械上漲1.37%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-1913 張
  • 外資買賣超：-1558 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-355 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/5 3.35億 48% -2%
26/4 3.42億 40% 6%
26/3 3.21億 50% 26%
26/2 2.55億 22% -8%
26/1 2.78億 70% -0%
25/12 2.79億 18% 20%

大銀微系統(4576-TW) 所屬產業為電機機械，主要業務為精密運動及控制元件之研究開發製造及銷售。微米與奈米級定位系統之研究開發製造及銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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