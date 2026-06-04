營收速報 - 大銀微系統(4576)5月營收3.35億元年增率高達48.04％
鉅亨網新聞中心
今年1-5月累計營收為15.32億元，累計年增率44.82%。
最新價為229元，近5日股價下跌-14.65%，相關電機機械上漲1.37%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1913 張
- 外資買賣超：-1558 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-355 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/5
|3.35億
|48%
|-2%
|26/4
|3.42億
|40%
|6%
|26/3
|3.21億
|50%
|26%
|26/2
|2.55億
|22%
|-8%
|26/1
|2.78億
|70%
|-0%
|25/12
|2.79億
|18%
|20%
大銀微系統(4576-TW) 所屬產業為電機機械，主要業務為精密運動及控制元件之研究開發製造及銷售。微米與奈米級定位系統之研究開發製造及銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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