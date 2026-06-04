盤後速報 - 台積電(2330)下週(6月11日)除息6元，預估參考價2379.0元
鉅亨網新聞中心
台積電(2330-TW)下週(6月11日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利6元。
以今日(6月4日)收盤價2385.00元計算，預估參考價為2379.0元，息值合計為6.0元，股息殖利率0.25%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月4日)收盤價做計算，僅提供參考）
台積電(2330-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為依客戶之訂單與其提供之產品設計說明，以從事製造與銷售積體電路。以及其他晶圓半導體裝置。提供前述產品之封裝與測試服務、積體電。路之電腦輔助設計技術服務。提供製造光罩及其設計服務。近5日股價上漲5.43%，集中市場加權指數上漲4.98%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/06/11
|2385.00
|6.00004
|0.25%
|0.0
|2026/03/17
|1845.0
|6.0
|0.33%
|0.0
|2025/12/11
|1505.0
|5.00001
|0.33%
|0.0
|2025/09/16
|1255.0
|5.00002
|0.4%
|0.0
|2025/06/12
|1065.0
|4.50002
|0.42%
|0.0
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- AI概念股遭獲利了結 軟銀重挫逾11% 台積電、三星、SK海力士走弱
- 外資狂買台股！主動式ETF規模暴增300% COMPUTEX助攻2類股大「進補」
- 〈台股盤後〉電子權重股全跌 尾盤摜壓跌781點 痛失4萬6但守住5日線
- 魏哲家：台積電對2030年有相當大信心 員工分紅今年估增逾3成
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇