鉅亨速報

盤後速報 - 台積電(2330)下週(6月11日)除息6元，預估參考價2379.0元

鉅亨網新聞中心

台積電(2330-TW)下週(6月11日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利6元。

以今日(6月4日)收盤價2385.00元計算，預估參考價為2379.0元，息值合計為6.0元，股息殖利率0.25%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月4日)收盤價做計算，僅提供參考）

台積電(2330-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為依客戶之訂單與其提供之產品設計說明，以從事製造與銷售積體電路。以及其他晶圓半導體裝置。提供前述產品之封裝與測試服務、積體電。路之電腦輔助設計技術服務。提供製造光罩及其設計服務。近5日股價上漲5.43%，集中市場加權指數上漲4.98%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/06/11 2385.00 6.00004 0.25% 0.0
2026/03/17 1845.0 6.0 0.33% 0.0
2025/12/11 1505.0 5.00001 0.33% 0.0
2025/09/16 1255.0 5.00002 0.4% 0.0
2025/06/12 1065.0 4.50002 0.42% 0.0

文章標籤

台股台股除權息台股盤後盤後速報

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數45677.46-1.68%
台積電2385-1.65%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty