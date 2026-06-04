鉅亨網新聞中心 2026-06-04 17:10

隨著科技的迅猛發展，全球首家全機器人服務酒店即將落戶深圳寶安區的深中通道西人工島，這象徵著智慧旅遊邁向了一個全新的里程碑。

這項宏大的計畫由深圳旅遊產發公司 (SZCT) 與普渡機器人 (Pudu Robotics) 共同開發，旨在打造一個端到端、全方位的機器人解決方案，涵蓋從迎賓、房務到安保的所有環節。

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科技落地的可能性

這座智慧酒店計畫設有 44 間高端客房，並配備餐廳與健身中心。根據規劃，機器人將深度參與酒店的營運細節：迎賓機器人負責接待與引導，配送機器人處理餐飲與物資傳送，而機器狗則提供互動陪伴。此外，包含行李協助、客房清潔、安保巡邏等日常庶務，也將由機器人全權負責。

這種高度自動化的模式，在早前的合作儀式中已獲得生動展示，證明了技術在硬體層面的成熟度與可行性。

AI 賦能而非單純取代

然而，業界對於全機器人服務的普及仍存有深層思考。傳統觀點擔憂人工智慧 (AI) 會使工作變得冰冷且具交易感，特別是在極度依賴「人際互動」的款待業 (Hospitality)。但從另一種視角來看，AI 被視為「增強智慧」(Augmented Intelligence)，其存在是為了提升人類的表現而非邊緣化人力。

例如，AI 可以解放人力以提升價值。現今酒店員工常被繁瑣的行政工作 (如發票對帳、回覆訊息) 淹沒，導致服務顯得機械化。AI 的引入能讓員工從瑣事中解脫，讓他們有更多時間與顧客眼神交流並建立真正的連結。

其次，AI 驅動的超個人化服務可增加超過 23% 的營收，並能透過精準預測提升營運效率。這種以往僅限於豪華酒店的專屬個人化體驗，未來有望藉由技術規模化，服務於每一位住客。