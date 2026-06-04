鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-06-04 10:21

東元 (1504-TW) 積極拓展 AIDC 基礎建設商機，並切入全球 AI 基礎建設供應鏈，持續衝高北美及東南亞營收比重，加上電力供應題材加持，激勵東元今 (4) 日無懼大盤修正，價量齊揚，大漲逾半根停板。

東元早盤以 83.5 元開高走高，盤中最高漲至 89.6 元，大漲逾半根停板，不過隨後漲幅稍收斂，截至 10 點 10 分，股價暫報 87.1 元，漲幅超過 4%，成交爆量超過 10 萬張。至於三大法人近日籌碼動向，周一 (1 日)、周二 (2 日) 連續 2 日大砍東元後，昨 (3) 日轉為買方，不過本周一至周三仍合計大賣 3.3 萬張。

‌



東元指出，東南亞 AIDC 現已成為 CSP 業者主要投資的地區，因此東元在東南亞的布局將優先貢獻。

另外，東元也持續看好北美市場，雖然短期降溫，不過預期第三季將重啟動能，CSP 業者對於北美 AIDC 的投資金額超過亞洲，美國市場狀況明朗，東元也不會缺席其中。