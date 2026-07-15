〈焦點股〉東元重電事業帶動Q2營收創77季新高 漲逾半根停板

東元今天早盤以 66.4 元開高走高，盤中最高漲至 69.3 元，大漲逾半根停板，截至 9 點 20 分，股價暫報 67.9 元，漲幅超過 6%，成交量近 1 萬張。不過三大法人持續減碼東元，連續 5 的交易日賣超，合計賣超 2.3 萬張。

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東元也積極透過併購，以拓展新業務動能，董事長利明献指出，過去 2 年東元已完成 4 起併購案，成功彌補技術、產能與地區等資源配置上的不足。而今年 5 月併購的馬來西亞工程公司 Dynaciate，預計將於 8 月完成交割，下半年約可認列 4 至 5 個月的營收，預估今年貢獻約 10 億元。