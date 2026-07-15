〈焦點股〉東元重電事業帶動Q2營收創77季新高 漲逾半根停板
鉅亨網記者劉玟妤 台北
東元 (1504-TW) 受惠北美基建商機與台電強韌電網計畫，帶動旗下電力能源事業表現，進一步推升第二季營收 165.89 億元，季對季、年對年皆成長，並創下 77 個季度以來單季新高，激勵東元今 (15) 日價量齊揚，漲逾半根停板。
東元今天早盤以 66.4 元開高走高，盤中最高漲至 69.3 元，大漲逾半根停板，截至 9 點 20 分，股價暫報 67.9 元，漲幅超過 6%，成交量近 1 萬張。不過三大法人持續減碼東元，連續 5 的交易日賣超，合計賣超 2.3 萬張。
東元 6 月營收 52.77 億元，月減 7.18%，年增 7.95%；第二季營收 165.89 億元，季增 16.84%，年增 7.95%；累計今年前 6 月營收 307.87 億元，年增 5.92%。
東元先前預期，第二季包括機電系統、電力能源以及能源系統事業群，季對季都將成長，並指出第二季營收與毛利率都將回溫。其中，資料中心是最大成長動能，今年大量取單後，預計第四季起將顯著貢獻營收，並看好明年成長率將優於今年。
東元也積極透過併購，以拓展新業務動能，董事長利明献指出，過去 2 年東元已完成 4 起併購案，成功彌補技術、產能與地區等資源配置上的不足。而今年 5 月併購的馬來西亞工程公司 Dynaciate，預計將於 8 月完成交割，下半年約可認列 4 至 5 個月的營收，預估今年貢獻約 10 億元。
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