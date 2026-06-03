鉅亨速報 - Factset 最新調查：Triple Flag Precious Metals Corp(TFPM-US)EPS預估下修至1.36元，預估目標價為43.33元
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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Triple Flag Precious Metals Corp(TFPM-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.45元下修至1.36元，其中最高估值2.09元，最低估值1.11元，預估目標價為43.33元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2.09(2.09)
|2.93
|1.98
|1.78
|最低值
|1.11(1.11)
|1.04
|1.4
|1.38
|平均值
|1.44(1.48)
|1.62
|1.71
|1.61
|中位數
|1.36(1.45)
|1.54
|1.65
|1.62
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|6.81億
|8.84億
|6.25億
|5.50億
|最低值
|4.45億
|4.10億
|5.01億
|5.09億
|平均值
|5.12億
|5.61億
|5.57億
|5.29億
|中位數
|5.06億
|5.24億
|5.55億
|5.29億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.31
|0.35
|0.18
|-0.11
|1.18
|營業收入
|1.50億
|1.52億
|2.04億
|2.69億
|3.89億
詳細資訊請看美股內頁：
Triple Flag Precious Metals Corp(TFPM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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