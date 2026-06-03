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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Palo Alto Networks Inc(PANW-US)EPS預估上修至3.77元，預估目標價為320.00元

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根據FactSet最新調查，共37位分析師，對Palo Alto Networks Inc(PANW-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.68元上修至3.77元，其中最高估值3.8元，最低估值3.65元，預估目標價為320.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值3.8(3.78)4.515.265.32
最低值3.65(3.65)3.84.34.9
平均值3.74(3.69)4.054.685.11
中位數3.77(3.68)4.054.665.11

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值114.38億147.90億162.79億183.91億
最低值112.74億127.39億149.53億169.30億
平均值113.65億136.99億155.40億177.04億
中位數114.20億137.18億155.02億177.90億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.86-0.450.643.641.60
營業收入42.56億55.02億68.93億80.28億92.22億

詳細資訊請看美股內頁：
Palo Alto Networks Inc(PANW-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSPANW

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