鉅亨速報 - Factset 最新調查：Palo Alto Networks Inc(PANW-US)EPS預估上修至3.77元，預估目標價為320.00元
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根據FactSet最新調查，共37位分析師，對Palo Alto Networks Inc(PANW-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.68元上修至3.77元，其中最高估值3.8元，最低估值3.65元，預估目標價為320.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|3.8(3.78)
|4.51
|5.26
|5.32
|最低值
|3.65(3.65)
|3.8
|4.3
|4.9
|平均值
|3.74(3.69)
|4.05
|4.68
|5.11
|中位數
|3.77(3.68)
|4.05
|4.66
|5.11
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|114.38億
|147.90億
|162.79億
|183.91億
|最低值
|112.74億
|127.39億
|149.53億
|169.30億
|平均值
|113.65億
|136.99億
|155.40億
|177.04億
|中位數
|114.20億
|137.18億
|155.02億
|177.90億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.86
|-0.45
|0.64
|3.64
|1.60
|營業收入
|42.56億
|55.02億
|68.93億
|80.28億
|92.22億
詳細資訊請看美股內頁：
Palo Alto Networks Inc(PANW-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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