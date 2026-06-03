CCL廠騰輝-KY 5月營收達5.3億元 年增34.99%

同時，騰輝電子 - KY 指出，5 月並加上非銅箔基板（Non-CCL）業務創下歷史新高有所貢獻，此外，AI 帶動 PCB 技術升級，驅動高階鑽孔應用需求強勁，歐洲地區代理的鑽針業務進一步推升整體營收表現。 騰輝電子 - KY 指出，騰輝電子 - KY 不僅持續在國防與航太領域維持領先，也積極切入高速光模塊市場，相關材料應用已進入批量生產階段， 持續調整產能為後續成長做準備，以因應未來市場熱度升溫，需求爆發到來，後續放量表現值得期待。

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同時，騰輝電子 - KY 技術布局也成功拓展至半導體測試領域，隨著 RCC/RCF 等高功率與高速材料出貨穩步攀升，可望為營運注入新的成長動能。在高階 HDI 汽車智慧座艙及汽車域控制器方面，多年努力後終端客戶通知將在後續加速導入，在第三季將開始具體貢獻明顯營收。



騰輝電子 - KY 表示，由於主要原物料如玻璃布出現極度缺貨且價格持續上漲，帶動供應鏈漲價潮。公司短期定價策略將隨原物料價格反映成本，並審慎接單以增加毛利，同時保持生產彈性應對特殊材料的急單，藉此最大化利潤。另一方面，受惠於市場 AI 伺服器需求大增所產生的外溢訂單，公司已陸續接獲高階的高速訂單；此外，搭載低軌衛星的火箭、光模塊等相關特殊材料也持續出貨，將為第二季營收帶來更高獲利貢獻。