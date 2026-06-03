鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-06-03 17:58

宏碁 (2353-TW) 在 COMPUTEX 2026 大展中，以智慧整合的多元觸角全面出擊，更帶領旗下小虎隊成員安圖斯科技、倚天酷碁、宏碁智新全力搶攻人工智慧落地商機，母子公司軟硬體縱橫布局，展現宏碁集團全方位擴張 AI 應用生態圈的強大實力。

在小虎隊核心成員方面，宏碁旗下子公司安圖斯 (7875-TW) 作為專業 AI 伺服器與工作站解決方案供應商，於展會中呈現完整的軟體管理整合方案。隨著全球企業人工智慧重心從模型開發邁向實際部署，安圖斯科技旗下產品線已全面涵蓋大型模型訓練、生成式 AI、即時推論與邊緣運算場景，協助企業加速 AI 落地並提升整體運算效能。

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除了基礎設施，安圖斯科技今年聚焦代理式 AI 與具身智能應用，推出 AI 工作站結合自行研發的一鍵式開發部署平台 Altos aiGeni，並整合 Hugging Face 的開源桌上型機器人 Reachy Mini。該方案整合輝達安全執行環境與軟體框架，使 AI 助理能在受控環境中安全運行，同時現場亦展示 iGen 人形機器人教育平台，作為培育新世代人才的教具。

倚天酷碁 (2432-TW) 方面，微交通策略布局迎來新成員，推出 Acer Nitro eCity Plus 電動輔助自行車與 Acer ES Series 3 Select 電動滑板車。兩款新品專為都會短程通勤設計，並結合 Acer eMobility 應用程式的全新智慧型手機語音操作功能，支援電量查詢、燈光控制與車輛異常移動時的自動電子鎖定上鎖警示。

宏碁智新 (7794-TW) 今年則在展場祭出亮眼的互動顯示與生活家電陣容。旗下 SpatialLabs 裸視 3D 顯示螢幕支援手勢控制，觀看者無需配戴眼鏡即可透過手勢進行無觸碰的 3D 互動操作，目前該項黑面琵鷺生態觀光體驗機器已正式進駐雲嘉南等生態據點。