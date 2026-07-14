倚天酷碁電腦周邊與智慧生活周邊穩健出貨 持續掌握下半年需求
鉅亨網記者吳承諦 台北
宏碁 (2353-TW) 旗下倚天酷碁 (2432-TW) 今 (14) 日表示，受惠於全球跨境電商布局持續深化，第二季營運持續走強，下半年也將掌握下半年市場需求，並持續提升產品附加價值。
倚天酷碁指出，受惠於全球跨境電商布局持續深化，Amazon 通路需求穩健成長，以及電腦周邊與智慧生活周邊兩大核心產品線維持穩健出貨動能，帶動第二季及上半年累計營收成長，上半年累計營收亦維持雙位數年增，展現公司全球市場布局與產品策略持續發揮成效。
展望未來，倚天酷碁旗下兩大業務「電腦周邊」與「智慧生活周邊」出貨皆維持動能，公司將持續掌握下半年市場需求，推動 AI PC 周邊產品布局及多元產品組合發展，並持續深化全球通路布局，提升產品附加價值及市場競爭力。
倚天酷碁第二季營收 12.96 億元，年增 81 %，創單季新高；上半年營收為 22.5 億元，較去年同期成長 52.7%。
- 8/11掌握美股科技成長浪潮免費講座
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 倚天酷碁4月營收創同期新高 獲臺灣指數公司納入「臺灣璞玉指數」成分股
- 倚天酷碁投資美國電腦周邊品牌Plugable 布局AI應用市場
- 宏碁AI應用持續擴大 Q2營收852億元近13年同期新高
- 宏碁宣布處分無形資產與儲能股份 合計利益約5億元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇