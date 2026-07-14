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倚天酷碁電腦周邊與智慧生活周邊穩健出貨 持續掌握下半年需求

鉅亨網記者吳承諦 台北

宏碁 (2353-TW) 旗下倚天酷碁 (2432-TW) 今 (14) 日表示，受惠於全球跨境電商布局持續深化，第二季營運持續走強，下半年也將掌握下半年市場需求，並持續提升產品附加價值。

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倚天酷碁電腦周邊與智慧生活周邊穩健出貨 持續掌握下半年需求。(圖：shutterstock)

倚天酷碁指出，受惠於全球跨境電商布局持續深化，Amazon 通路需求穩健成長，以及電腦周邊與智慧生活周邊兩大核心產品線維持穩健出貨動能，帶動第二季及上半年累計營收成長，上半年累計營收亦維持雙位數年增，展現公司全球市場布局與產品策略持續發揮成效。


展望未來，倚天酷碁旗下兩大業務「電腦周邊」與「智慧生活周邊」出貨皆維持動能，公司將持續掌握下半年市場需求，推動 AI PC 周邊產品布局及多元產品組合發展，並持續深化全球通路布局，提升產品附加價值及市場競爭力。

倚天酷碁第二季營收 12.96 億元，年增 81 %，創單季新高；上半年營收為 22.5 億元，較去年同期成長 52.7%。


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