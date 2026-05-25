鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-05-25 18:11

宏碁遊戲 (6908-TW) 今 (25) 日召開股東常會，宏碁遊戲近年已經由單一代理模式成功轉型為代理與代工並行的雙引擎營運架構，宏碁遊戲也積極拓展新的商業模型，並評估自有訂閱制平台的可行性。

宏碁遊戲雙引擎驅動營收創新高 積極評估自有訂閱制平台。(圖：shutterstock)

綜觀民國 114 年度財務表現，宏碁遊戲全年合併營業毛利為 6.4 億元，稅後淨利 5053.3 萬元，整體財務結構在全體同仁通力合作下顯得十分穩健，也為未來的多角化發展奠定了更為堅實的資金與業務基礎。

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在市場代理與版圖開拓方面，宏碁遊戲目前為 Sony 旗下 PlayStation 於台灣的唯一代理商，並且已經成功取得菲律賓、香港以及新加坡的代理權。公司長期深化通路代理並精準掌握在地銷售與玩家趨勢，同時積極將這些寶貴的市場數據回饋至上游內容製作端，大幅提升了專案開發的效率與成功率。

針對全球市場對 3A 級遊戲外包需求持續提升的趨勢，宏碁遊戲透過轉投資子公司唯晶科技，進一步將業務拓展至上游的遊戲外包與研發領域。唯晶科技主要採取以長期專案為主的接單模式，這項策略有助於強化宏碁遊戲整體的營運穩定度，並能進一步深化遊戲產業上下游的整合布局，強化內容製作與技術開發的能量。

展望未來發展藍圖，宏碁遊戲將自硬體產品、遊戲內容、線上服務及周邊商品等多元面向進行整體布局。隨著遊戲產業數位化程度日益提高，玩家對數位下載與線上訂閱服務的需求持續增長，宏碁遊戲未來除了將擴充與 PlayStation 5 相關的線上服務內容，也正在積極評估發展自有訂閱制平台的可行性。