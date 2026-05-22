鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-05-22 19:11

隱形眼鏡廠晶碩 (6491-TW) 今 (22) 日參與證交所舉辦的「台灣璞玉指數」主題式業績發表會，總經理楊德勝指出，今年將在中國推出高階光學產品，以區隔紅海市場。另外，為因應地緣政治的不確定性因素，進一步投資越南廠，預計 2027 年下半年開始出貨。

楊德勝表示，近幾年中國境內的製造廠如雨後春筍般出現，價格競爭相當激烈，從台灣出貨至中國當地，關稅加上運費，價格可能就比中國當地的廠商高出 20%，也使得去年晶碩在中國的市占率降低。

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為守住獲利與市占，晶碩中國南通廠去年第四季量產，並預期第二季將取得矽水膠與高階光學彩片的產品證，未來在中國推出高階光學產品，以區隔紅海市場。

其他市場部分，歐洲市場產品動能來自矽水膠與高階光學產品，其中，高階光學產品包括散光與老花產品；日本市場方面，除既有的矽水膠產品持續推出，矽水膠日拋彩片，以及多焦與散光的高階光學產品今年都開始出貨，可望帶動日本市場的營收。

至於台灣市場，晶碩則說明，預估今年維持穩定的成長，除持續推動既有產品，同時也有代工韓系品牌。

晶碩表示，除布局高透氧的矽水膠產品，並持續擴充光學產品功能，因此推出老花及散光產品，其中，全球有 47% 的人口有矯正散光的需求，因此也預期這類型的功能性產品滲透率將持續提升。

針對越南廠投資，楊德勝則指出，由於兩岸之間存在地緣政治風險，因此投資越南廠，且中國與越南並無關稅問題，可直接從北越出貨至中國，目前越南廠正在進行量產前的取證作業，預計明年下半年開始出貨。楊德勝也透露，越南廠的投資，歐美及日本客戶也給予正面回饋。

晶碩提到，2025 年全球的月產能超過 1 億片，今年也將持續擴充桃園大溪廠以及中國南通廠的產能。