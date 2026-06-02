鉅亨網新聞中心 2026-06-03 06:20

AI交易狂熱推升集中風險 標普500正變成「個股市場」。(圖:shutterstock)

Evercore ISI 由首席股票與量化策略師 Julian Emanuel 領軍的分析師團隊指出，這股由 AI 交易主導的狂熱不僅持續推高美股，也導致了市場權度的高度集中化，進而掩蓋了當前實體經濟中所面臨的通膨持續、消費者信心低迷以及油價高企等棘手問題。

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雖然美國 4 月核心個人消費支出（PCE）物價指數年增率達 3.3%，創下 2023 年以來的最高水準，但少數科技巨頭的強勢表現，成功抵消了宏觀經濟環境的重重挑戰。

這種由 AI 主題驅動的結構性轉變，也徹底重塑了標普 500 指數的產業版圖。

Evercore 評級為「跑贏大盤」的三大族群——資訊科技、通訊服務和非必需消費品，目前合計已占該指數約 60% 的權重，與 ChatGPT 問世之初的 39% 相比出現了顯著增長。

不僅如此，這股 AI 熱潮也成為全球股市的決定性驅動力量。

由於科技股占比高，台灣與韓國股市的總市值近期已雙雙超越印度，分別躍升至全球第五和第六位；而科技股在 MSCI 新興市場指數中的權重更已升至 42%，甚至超越了其在標普 500 指數中的比重。

儘管市場高度集中的現象引發擔憂，但 Evercore 分析指出，相較於更廣泛的市場指數，美國科技業的估值目前仍處於歷史相對低位，這意味著市場的關注重點仍在於「獲利的可持續性」。

策略師強調，2026 年第一季的企業財報已證實，AI 的普及推動了標普 500 指數每股收益（EPS）創下歷史新高，這種在多重地緣政治壓力下仍能展現的強勁增長，通常只有在經濟衰退後的復甦時期才會出現。

展望後市，Evercore 维持對標普 500 指數年底 7,750 點的目標價，並表示若 AI 需求與企業獲利持續成長，在樂觀的「多頭情境」下甚至有望衝上 9,000 點。

然而，分析團隊也提醒投資人，指數過度集中於少數主題個股，亦會加劇下跌風險，正如 2025 年第四季與 2026 年第一季曾因超大市值股票波動而引發的市場震盪。