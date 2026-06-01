鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-06-01 20:50

美國股市在 2026 年上半年展現了令人震驚的韌性，標普 500 指數也完成了一項驚人的壯舉：連續 9 周收漲。這是指數自 1957 年創立以來，僅出現過 10 次的罕見紀錄。儘管市場前景看似一片大好，但專家警告，在通膨升溫與潛在升息的壓力下，投資人仍需保持高度警惕。

歷史性的飆升

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這波漲勢的起點可以追溯到今年第一季的動盪。2026 年 2 月下旬，美國對伊朗發動攻擊，導致中東局勢陷入混亂，標普 500 指數在隨後的 1 個月內下跌了近 8%。當時，無人機與飛彈攻擊擾亂了荷姆茲海峽的航運，引發了歷史上最大規模的石油供應中斷。

然而，隨著美國政府在 3 月下旬轉向外交斡旋，並在 4 月初宣布停火，市場焦慮情緒迅速消退。在截至 5 月 22 日的 8 周時間內，標普 500 指數大幅反彈 17.3%，創下此指數歷史上第二佳的 8 周表現。同時，隨著上周再漲，將連漲周數推進至 9 周。

歷史數據的啟示

從歷史規律來看，這種「9 周連漲」通常預示著未來 1 年的強勁表現。根據統計，在過去出現此類紀錄後的一年內，標普 500 指數的平均回報率為 10%。若以此趨勢推算，該指數有望在 2027 年 5 月達到 8,338 點。

更進一步看，如果以過去的 8 周漲幅超過 15% 為基準。歷史數據顯示，當標普 500 指數在 8 周內漲幅超過 15% 時，隨後 1 年的平均回報率更是高達 16%。這意味著指數有可能在未來 12 個月內攀升至 8,669 點，較目前水準仍有約 14% 的上漲空間。

潛藏的經濟逆風：通膨與升息壓力

儘管歷史規律指向樂觀，但當前的經濟環境卻充滿變數。受伊朗戰爭導致的能源價格飆升影響，4 月份消費者物價指數 (CPI) 已加速至 3.8%，創下 2023 年 5 月以來的最高點。沙烏地阿美石油公司 (Saudi Aramco) 執行長 Amin Nasser 甚至指出，石油市場可能要到 2027 年才能恢復正常。

根據克里夫蘭聯準銀行的預測工具，第二季的 CPI 通膨率可能趨向 6.5%。通膨失控可能迫使聯準會 (Fed) 在 2026 年轉向升息，這對原先期待降息的投資人來說無疑是一記重錘。自 1999 年以來，聯準會 4 次啟動升息周期後，標普 500 指數在隨後三個月平均下跌 7%。

樂觀中的謹慎