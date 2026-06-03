市場「誤判」升息訊號？瑞銀揭秘反轉關鍵：Fed最快年底前降息1碼 美元跌3%

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-06-03 12:22

瑞銀財富管理投資總監辦公室亞太區外匯主管陳得能（Teck Leng Tan）今 (3) 日在媒體分享會中提出大膽預警，指出目前市場預期聯準會（Fed）將升息 1 至 2 碼（約 25-50 個基點）是嚴重的「錯誤定價 (mispricing)」。他強調，判斷降息關鍵在於美國勞動力市場具韌性，且預測 Fed 年底前可望最快降息 1 碼，屆時美元預計將出現約 3% 的跌幅。

市場「誤判」升息訊號？瑞銀揭反轉關鍵：Fed最快年底前降息1碼 美元跌3%。（圖：shutterstock）

陳得能解釋，儘管短期通膨因能源價格而顯得高昂，據他分析，反映政策預期的 2 年期與 5 年期長期通膨預期仍穩定在 2.5% 至 2.7% 之間，顯示長期通膨已受控，Fed 並無持續升息的必要。

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其次，目前的利率水準（3.625%）已處於「限制性區域（restrictive territory)」，遠高於 Fed 認定的長期中性利率（3.1%），這意味著 Fed 實際上傾向於降息 2 碼以回歸中性水準，只是目前的高通膨數據暫時阻礙了行動。

陳得能進一步解析 Fed 政策轉向的關鍵指標：勞動力市場。他指出，美國失業率（4.3%-4.5%）已高於長期均衡水準（4.2%），且數據顯示招募率低至 3.5%，這並非市場認知的過熱，而是「職缺多但找不到對應技能員工」的結構性問題，加上離職率僅 1.9%，顯示勞動市場韌性正在趨弱。

瑞銀預計，一旦地緣政治局勢穩定、避險需求消退，市場將重新定價降息預期。陳得能預測，Fed 最快將於年底降息一次，明年再降一次，當市場焦點由「升息」轉向「降息」時，美元預計將出現約 3% 的跌幅。

瑞銀集團台灣區負責人蘇韋毓（Henry Su）則強調，台灣目前正處於全球 AI 革命的核心地位。從供應鏈的演進到台股指數的表現，AI 的發展已成為驅動台灣經濟最強勁的基本面力量。在整體宏觀與外匯市場動盪之際，強大的 AI 動能為台灣提供了穩健的經濟底氣。