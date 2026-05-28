鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-05-28 23:21

為了打造更嚴密的金融防詐網，金管會今 (28) 日表示，配合《詐欺犯罪危害防制條例》，也就是打詐母法，於今年 1 月 21 日修正公布，金管會著手修正相關子法，將虛擬資產服務商 (VASP) 正式納入跨業照會、異業聯防通報及款項返還等機制中，預計最晚今年 7 月 21 日發布實施。

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張嘉魁指出，此次擬修正 52 條，並增訂 3 條文，最大的重點在於完備跨業合作機制。未來除了原本的銀行、電子支付及信用卡業之外，在台灣完成洗錢防制法令遵循聲明、依法登記的 8 家合法虛擬資產服務商 (VASP) 將全面納入機制。

新制實施後，虛擬資產業者可與傳統金融機構彼此進行雙向照會與聯防。例如：當銀行或 VASP 業者發現客戶帳號有疑似受詐之虞或交易異樣時，可在合理範圍內向對方照會客戶姓名、開戶日期、年齡、職業，以及交易是否有異常情形等資料。

跨業聯防機制方面，若警政機關通報某一虛擬帳號涉詐，而該帳號是連結到 VASP 在銀行開立的「信託存款專戶」，銀行會第一時間通報該 VASP 進行查詢、圈存，並將結果回報給執法機關，大幅提升打詐的合作力度。

金管會強調，該防詐平台的使用有嚴格的規定與條件限制，參與機構必須在「認為有受詐之虞、有疑義」的合理範圍內提出詢問，且條文 (第 70 條至 72 條) 亦明確規範了蒐集、處理及利用客戶資訊的範圍，在聯合防詐的同時，也必定會兼顧個人資料保護的需求。

此外，本次修正案也針對「被害人保護」提出了更務實的作業調整。