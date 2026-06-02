鉅亨速報 - Factset 最新調查：CoreWeave, Inc. Class A(CRWV-US)EPS預估下修至-3.69元，預估目標價為140.00元
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根據FactSet最新調查，共28位分析師，對CoreWeave, Inc. Class A(CRWV-US)做出2026年EPS預估：中位數由-3.62元下修至-3.69元，其中最高估值-1.09元，最低估值-5.14元，預估目標價為140.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|-1.09(-1.09)
|2.8
|10
|13.3
|最低值
|-5.14(-5.14)
|-4.33
|0.14
|1.93
|平均值
|-3.39(-3.33)
|-0.9
|3.26
|6.35
|中位數
|-3.69(-3.62)
|-0.97
|2.28
|4.03
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|131.06億
|292.00億
|516.54億
|745.83億
|最低值
|121.00億
|181.89億
|280.04億
|320.06億
|平均值
|126.65億
|249.34億
|399.07億
|550.13億
|中位數
|125.89億
|253.45億
|389.53億
|530.94億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.07
|-1.28
|-2.02
|-2.38
|營業收入
|1,583萬
|2.29億
|19.15億
|51.31億
詳細資訊請看美股內頁：
CoreWeave, Inc. Class A(CRWV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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