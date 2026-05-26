鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-05-26 10:11

網通廠明泰 (3380-TW) 今 (26) 日舉辦股東會，明泰表示，面對全球數位轉型與 AI 應用快速發展，公司持續強化核心研發能量，聚焦高階網通產品布局，積極搶攻 AI 資料中心與高速寬頻市場商機，並同步推動永續經營，穩健邁向長期成長。

在研發方面，明泰持續深耕資料中心與 AI 交換機技術，推進 1.6T、800G 等高速交換機產品開發，並整合水冷散熱設計與 ORV3 開放式機櫃平台，以提升效能並降低能耗。同時深化 SONiC 網路作業系統應用，結合智能運算與網路管理能力，打造更具彈性與效率的 AI 資料中心解決方案。此外，公司亦強化 BMC 與 PTP 等關鍵技術，提升產品智能化與管理效能。

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在各產品線布局上，明泰持續推進電信級交換機之高精度時間同步與資安設計，並開發企業級全 10G PoE 交換器，滿足多元應用需求；無線寬頻產品則涵蓋 Wi-Fi、5G FWA、XGSPON 及 DOCSIS 4.0 等完整技術，持續擴展產品組合。在數位多媒體與行動方案方面，公司亦投入智慧影像與車用雷達技術開發，拓展新興應用市場。

展望產業發展，隨著網通市場歷經庫存調整後逐步回溫，加上新興市場寬頻基礎建設需求成長，明泰將透過「核心事業深耕」與「新事業拓展」雙軌策略，提升 AI 資料中心交換機及高階寬頻產品占比，強化整體營運體質與市場競爭力。

在永續發展方面，明泰 114 年榮獲 TCSA 台灣企業永續獎多項肯定，並通過 SBTi 1.5°C 近程減碳目標審查，展現公司在低碳轉型與企業社會責任上的具體成果，持續以行動落實 ESG 承諾。

展望 115 年，儘管全球經濟仍受地緣政治、關稅政策及匯率波動等不確定因素影響，明泰將持續強化 AI 資料中心布局，加速高階產品開發與量產，同時深化與客戶及供應鏈夥伴之合作關係，提升整體競爭力。隨著主力產品出貨動能回升與市場拓展逐步展現成效，公司預期營運表現可望重回成長軌道。