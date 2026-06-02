鉅亨網記者張欽發 台北 2026-06-02 16:51

AI 安防機器人正成為智慧城市下一波安全基礎建設。中保科技 (9917-TW) 集團將今 (2) 日 - 5 日參展 COMPUTEX ，中保科指出，本次亮點以「AI 安防機器人運用於智慧城市場域」為核心主軸，展現科技系統保全在智慧城市時代的全方位布局。

中保科指出，從戶外巡檢、室內自主巡航、跨樓層物流，到無人機空中巡防，中保科技將完整呈現 AI、機器人與安防系統整合後，如何協助城市、園區、商辦、社區與高風險場域提升安全管理效率。

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今年國際電腦展上，中保科技更獨家邀請韓國重量級機器人廠商 Neubility 於展區亮相，並搭配中保科安防系統，展演 AI 戶外巡檢機器人 Neubi Shield + 在自主巡航巡檢、即時影像偵測與異常事件通報等三大功能上的應用能力，呈現科技系統保全從固定式監控與人力巡檢，進一步邁向 24 小時自主巡航、即時預警與主動應變的新趨勢。

中保科技董事長林建涵表示，本次特別規劃「AI 機器人安防場域應用專區」，從戶外延伸至室內，完整呈現 AI 在即時監控、智慧巡檢、異常辨識與場域服務上的整合能力。隨著企業園區、商辦大樓、社區、工地與公共場域對安全管理需求不斷提高，科技系統保全正從單點設備監控，逐步升級為結合 AI、機器人、無人機與雲端平台的智慧化服務。

中保科指出，Neubi Shield + 已經於不少國際機場提供服務，是韓國 Neubility 大廠所開發的 AI 戶外巡檢機器人，現場展演並搭配中保科安防系統，呈現 AI 戶外巡檢機器人在智慧城市場域中的應用情境，這款 Neubi Shield + 機器人可於戶外環境穩定移動，具備防水濺與爬坡能力，可依據場域動線執行巡邏任務，補足固定式監控設備不易涵蓋的移動巡檢需求。透過本次展演，中保科技將聚焦 AI 戶外巡檢三大功能，包括自主巡航巡檢、即時影像偵測與異常事件通報，讓參觀者直觀理解 AI 安防機器人如何成為全天候、可移動、可即時回報的智慧安防節點。

最特別的是，此一機器人採用以相機為核心的視覺人工智慧技術，取代傳統高度依賴雷射雷達 LiDAR 的架構，兼顧成本效益與可擴展性。其特色在於「無地圖 AI 導航」能力，不需依賴 GPS 或高成本感測設備，即可在複雜且動態變化的環境中自主移動，並辨識行人、車輛與周邊障礙物，提升行進安全與部署彈性。

除了戶外巡檢應用外，中保科技也在現場展示 3-4 款機器人，像是「自主巡航 AI 虛擬警衛」，結合影像辨識、人臉辨識、語音互動與自主導航技術，展現室內安防機器人在商辦大樓、展示中心、社區大廳、醫療院所與公共服務空間的應用可能。

此一系統可在巡邏過程中主動與訪客互動，提供導覽、設備介紹與資訊查詢服務；同時透過即時影像分析與權限辨識，協助場域進行異常偵測、人員辨識與安全管理。透過 AI 虛擬警衛，中保科技希望讓室內安防不再只是被動監看，而是能結合互動服務、智慧巡檢與安全管理的場域服務節點。

另外，跨樓層配送機器人提升商辦與社區自動化管理效率，在智慧場域管理應用上，中保科技也將展出「跨樓層配送機器人」，展現室內配送自動化能力。該機器人可整合電梯控制系統，自主進出電梯並於不同樓層間執行物品配送任務，適用於商辦大樓、社區、飯店、醫療院所與大型園區，該機器人具備自主導航、即時避障、多格收納與紫外線消毒設計，可提升配送安全與效率。任務完成後，系統亦可透過通訊服務即時通知使用者取件，降低人力往返成本，為商辦與社區管理帶來更智慧、更有效率的物流解決方案。

本次展區另一大亮點，是中保無限飛的無人機平台應用。中保科技將智慧安防視角從地面延伸至空中，透過 3D 模擬飛行服務，讓參觀者直觀感受無人機在災害救援、工地安全、環境監測與高風險場域巡檢中的應用價值。

「中保無限飛」AI 無人機應用平台，整合 AI 影像辨識、自主導航、路徑規劃與即時影像回傳等核心技術，可應用於空中智慧巡邏、緊急應變與高風險場域監控。目前已陸續部署於科學園區、太陽能場域與大樓工地，為台灣科技系統保全產業開啟空中巡檢與智慧防護的新應用場景，在實際應用場景中，中保科技已導入新北市貢寮地區，協助進行無人機巡檢，針對未穿救生衣的釣客或靠近危險海蝕區的民眾進行廣播警示，補足人力巡查不易即時掌握的盲區。

在「智慧樓管與家庭」展區，中保科技也將展示整合防火防災、長者守護與家庭安全的智慧解決方案。透過 APP，使用者可遠端掌握居家狀況，結合智慧感測、異常通報與即時服務，打造全天候安全防護環境。

同時，AI 智慧陪伴機器人也將於展區亮相，結合語音互動與情緒辨識功能，提供長者日常關懷、健康提醒與陪伴互動，強化家庭連結，展現科技系統保全不只服務城市與企業，也能深入家庭生活，落實人本關懷。

中保科技表示，在 ESG、智慧城市與 AI 自動化趨勢推動下，場域安防已成為企業營運韌性與城市競爭力的重要關鍵。從 AI 安防機器人、室內自主巡航警衛、跨樓層配送機器人，到 AI 無人機空中巡檢，中保科技正以系統整合能力串聯多元科技應用與在地服務，打造更完整的智慧安防生態系。