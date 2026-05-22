鉅亨網記者張欽發 台北 2026-05-22 19:14

致力推動全球智慧城市發展的台灣智慧城市產業聯盟（Taiwan Smart City Solutions Alliance， TSSA），今 (22) 日召開第 58 次聯盟例會，完成第十二任會長交接，由中保科 (9917-TW) 集團董事長林建涵接任會長職務，並與卸任會長、華碩電腦 (2357-TW) 共同執行長胡書賓完成交接儀式。

林建涵指出，未來將以「韌性治理（Resilient Governance）」為核心理念，結合 AI 及物聯網等科技廠商與縣市政府合作，共同推動安全與安心宜居的智慧城市。

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胡書賓會長任內，積極推動「AI CITY」與智慧城市國家隊概念，整合台灣 ICT 產業能量，深化 AI、淨零與智慧治理等應用發展，並持續強化智慧城市展國際化布局。2026 智慧城市展暨淨零城市展共吸引來自全球 53 個國家地區、213 個城市代表與產業專家參與，海外訪客數創歷年新高，進一步提升台灣智慧城市產業於國際市場的能見度與影響力。同時，胡會長亦推動跨域整合與智慧應用場域合作，促進 AI、機器人、智慧交通、能源管理及城市治理等應用落地，為台灣智慧城市產業建立更完整的生態系。

林建涵長期深耕智慧安防、智慧建築與城市治理領域，帶領中保科技推動 AI 智慧應用、智慧防災與城市安全整合方案，具備豐富的系統整合與城市服務實務經驗。林建涵於交接儀式中表示：「真正智慧的城市，不是完全不出錯，而是在危機發生時，仍能持續運作、快速修正與恢復。建設智慧城市不只是裝設備，而是要真正解決問題，當災害還沒發生前能提早預警，當城市出現狀況時能更快反應，當人民需要幫助時，服務能及時到位。」

林建涵指出，全球氣候變遷、城市治理與公共安全需求快速提升，未來智慧城市的關鍵，將從單一智慧化走向「城市韌性」與「全域治理」。他強調，台灣擁有完整的科技產業鏈、優秀的 AI 與 ICT 實力，以及強大的系統整合能力，具備將智慧城市、防災科技及 AI 應用整合發展成國際輸出方案的條件，未來將攜手聯盟會員共同推動「Powered by Taiwan」智慧城市整體解決方案，積極拓展亞洲及國際市場。

林建涵表示，未來將聚焦三大目標：第一，運用 AI 技術提升防災預警與災害預測能力，降低災害造成的損失與衝擊；第二，整合智慧城市產業聯盟平台優勢，串聯產官學研資源，加速智慧城市應用落地；第三，透過 AI 科技強化台灣城市防禦與韌性治理能力，以科技守護台灣，打造讓人民信任、安全安心的城市防災平台。

此外，中保科也提出「新韌性 AI 防災學」概念，強調 AI 未來不只是科技工具，更是城市與企業面對極端氣候、缺工與高風險時代的重要生存能力。透過 AI 真正落地應用於城市治理、防災預警與企業風險管理，協助城市提升即時應變、風險預測與持續運作能力，建立兼具安全、效率與韌性的智慧城市新模式。