鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-06-02 16:23

台北電腦展 (COMPUTEX) 今 (2) 日登場，為因應 Physical AI(實體 AI) 發展，新增機器人館，達明 (4585-TW) 今年也參展，深化與輝達、QCT(雲達) 策略合作，發表「Physical AI 開發套件」。達明表示，這套解決方案，標誌達明已成功串聯從資料採集、算力支撐到終端部署的完整鏈條，成為 AI 硬體供應鏈中，數位智慧轉化為實體生產力的「最後一哩路」。

不同於市場過往僅關注單一機器人型態，達明強調， Physical AI 核心價值在於「跨平台的智慧賦能」，本次發表套件不僅是人型機器人 TM Xplore I 量身打造，更是其「AI 雙引擎」戰略 (協作機器人 Cobot + 人型機器人 Humanoid) 智慧中樞，透過共享 AI 架構與開發框架，企業能將 AI 視覺與 VLA 多模態模型，快速導入既有的 AI Cobot 產線或部署至未來人型機器人應用，極大化研發投資報酬，降低重複開發成本。

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達明於展會中，也呈現 Physical AI 技能訓練的三大關鍵階段，旨在解決企業導入自動化時面臨的「客製化成本高」與「部署週期長」兩大痛點，工作流程全面導入輝達 Isaac GR00T 人形機器人開放式開發平台，用以彌合數位開發與現實世界之間的差距，有效降低總體擁有成本 (TCO) 並縮短建置周期。

其中第一階段：示範與高精度資料採集。達明與晶翔機電 (j-mex) 合作，展示如何透過 VR 裝置與專屬 MOXI 穿戴式動作捕捉衣，將人類專家經驗數位化，整合 NVIDIA Isaac Teleop 技術後，系統可進行高保真遠端操作與即時動作重定向，同步控制虛擬與實體機器人，該方法能精準捕捉人類在複雜、非結構化環境中的細緻動作，更有助於機器人快速學習高靈巧度的工業任務。

第二階段：AI 基礎架構與多模態技能學習。在 AI 算力與模型訓練方面，達明整合 QCT 專為 Physical AI 打造的基礎架構，並以輝達加速運算硬體為核心，包含輝達 HGX H200 系統與最新 NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell 架構 GPU，並部署 NVIDIA Isaac GR00T 1.7 開放式推理 VLA 模型該模型賦予機器人進階的視覺感知、語言理解與機器人動作推理能力，讓機器人不再只是執行固定指令，而能理解人類意圖、判讀環境並進行任務層級的決策。

此基礎架構運用輝達 Cosmos 3 開放式世界模型進行高擬真的現實資料生成，並部署開放式推理 VLA 模型該模型賦予機器人進階的視覺感知、語言理解與機器人動作推理能力，讓機器人不再只是執行固定指令，而能理解人類意圖、判讀環境並進行任務層級的決策。

第三階段：高價值工業場景部署 - 從倉儲搬運到動態無序抓取。達明表示，訓練完成的模型將先於輝達 Isaac Lab Arena 中進行虛擬評估，再部署至 TM Xplore I 等實體機器人系統，透過輝達 Isaac ROS 串聯感測器、致動元件與 AI 功能。

達明機器人現場也展示，整合既有產線的 AI 伺服器製造流程，此應用超越傳統的物料搬運，展現機器人在動態且非結構化生產環境中的強大執行力，可在半導體、電子組裝與智慧物流等高價值產業的落地潛力，滿足高階自動化的嚴格要求。

達明營運長黃識忠表示，台灣擁有全球最完整的 AI 硬體生態系，達明就是將這些驚人的數位算力，轉化為實體產線的真實生產力與獲利能力，與輝達及 QCT 合作，從打造聰明的機器人進一步發展為建構可規模化、能創造價值的 Physical AI 生態系。