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鉅亨速報 - Factset 最新調查：海德航空(HEI-US)EPS預估上修至5.93元，預估目標價為382.50元

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根據FactSet最新調查，共21位分析師，對海德航空(HEI-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.78元上修至5.93元，其中最高估值6.4元，最低估值5.45元，預估目標價為382.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值6.4(6.4)7.458.58.66
最低值5.45(5.45)5.756.828.44
平均值5.87(5.85)6.617.578.55
中位數5.93(5.78)6.557.68.55

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值54.44億61.37億66.95億67.25億
最低值49.66億53.91億57.86億65.17億
平均值51.92億56.86億61.97億66.21億
中位數52.24億56.64億62.34億66.21億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS2.252.592.943.714.97
營業收入18.66億22.08億29.68億38.58億44.85億

詳細資訊請看美股內頁：
海德航空(HEI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSHEI

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