鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Coinbase Global Inc - Class A(COIN-US)EPS預估下修至0.3元，預估目標價為228.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共28位分析師，對Coinbase Global Inc - Class A(COIN-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.4元下修至0.3元，其中最高估值5.97元，最低估值-3.96元，預估目標價為228.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值5.97(5.97)13.29.559.3
最低值-3.96(-3.96)-1.061.61.3
平均值0.77(0.9)5.146.436.35
中位數0.3(0.4)4.917.068.45

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值77.60億102.39億98.18億107.99億
最低值53.82億60.57億57.54億53.93億
平均值60.86億75.87億84.23億88.61億
中位數60.31億73.34億85.61億96.26億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS14.26-11.810.4010.424.85
營業收入78.39億31.94億31.08億65.64億71.81億

詳細資訊請看美股內頁：
Coinbase Global Inc - Class A(COIN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSCOIN

相關行情

台股首頁我要存股
Coinbase Global Inc - Class A177.02-6.35%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty