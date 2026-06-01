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鉅亨速報 - Factset 最新調查：MP材料(MP-US)EPS預估上修至0.24元，預估目標價為80.50元

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根據FactSet最新調查，共16位分析師，對MP材料(MP-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.24元上修至0.24元，其中最高估值0.67元，最低估值-0.04元，預估目標價為80.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值0.67(0.67)1.722.63.09
最低值-0.04(-0.04)0.550.640.83
平均值0.23(0.24)1.11.681.93
中位數0.24(0.24)1.151.71.99

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值4.85億11.36億13.14億17.93億
最低值4.22億5.79億6.34億7.58億
平均值4.57億8.05億9.94億11.45億
中位數4.63億8.02億9.95億9.10億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.731.520.14-0.57-0.50
營業收入3.32億5.28億2.53億2.04億2.75億

詳細資訊請看美股內頁：
MP材料(MP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSMP

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