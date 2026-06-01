鉅亨速報 - Factset 最新調查：MP材料(MP-US)EPS預估上修至0.24元，預估目標價為80.50元
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根據FactSet最新調查，共16位分析師，對MP材料(MP-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.24元上修至0.24元，其中最高估值0.67元，最低估值-0.04元，預估目標價為80.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|0.67(0.67)
|1.72
|2.6
|3.09
|最低值
|-0.04(-0.04)
|0.55
|0.64
|0.83
|平均值
|0.23(0.24)
|1.1
|1.68
|1.93
|中位數
|0.24(0.24)
|1.15
|1.7
|1.99
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|4.85億
|11.36億
|13.14億
|17.93億
|最低值
|4.22億
|5.79億
|6.34億
|7.58億
|平均值
|4.57億
|8.05億
|9.94億
|11.45億
|中位數
|4.63億
|8.02億
|9.95億
|9.10億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.73
|1.52
|0.14
|-0.57
|-0.50
|營業收入
|3.32億
|5.28億
|2.53億
|2.04億
|2.75億
詳細資訊請看美股內頁：
MP材料(MP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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