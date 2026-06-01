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鉅亨速報 - Factset 最新調查：JBS N.V. Class A(JBS-US)EPS預估下修至1.37元，預估目標價為19.83元

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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對JBS N.V. Class A(JBS-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.44元下修至1.37元，其中最高估值1.7元，最低估值0.76元，預估目標價為19.83元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值1.7(1.7)2.462.58
最低值0.76(0.76)0.921.53
平均值1.36(1.38)1.582.28
中位數1.37(1.44)1.622.49

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值987.94億1,044.34億1,099.03億
最低值885.70億880.94億946.06億
平均值930.56億954.31億989.79億
中位數929.48億951.85億976.82億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年2025年
EPS----0.911.90
營業收入0.000.000.00860.22億

詳細資訊請看美股內頁：
JBS N.V. Class A(JBS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSJBS

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