鉅亨速報 - Factset 最新調查：JBS N.V. Class A(JBS-US)EPS預估下修至1.37元，預估目標價為19.83元
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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對JBS N.V. Class A(JBS-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.44元下修至1.37元，其中最高估值1.7元，最低估值0.76元，預估目標價為19.83元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.7(1.7)
|2.46
|2.58
|最低值
|0.76(0.76)
|0.92
|1.53
|平均值
|1.36(1.38)
|1.58
|2.28
|中位數
|1.37(1.44)
|1.62
|2.49
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|987.94億
|1,044.34億
|1,099.03億
|最低值
|885.70億
|880.94億
|946.06億
|平均值
|930.56億
|954.31億
|989.79億
|中位數
|929.48億
|951.85億
|976.82億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|--
|--
|0.91
|1.90
|營業收入
|0.00
|0.00
|0.00
|860.22億
詳細資訊請看美股內頁：
JBS N.V. Class A(JBS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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