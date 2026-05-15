鉅亨速報 - Factset 最新調查：JBS N.V. Class A(JBS-US)EPS預估下修至1.47元，預估目標價為20.00元
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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對JBS N.V. Class A(JBS-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.55元下修至1.47元，其中最高估值1.7元，最低估值0.8元，預估目標價為20.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.7(1.7)
|2.46
|2.58
|最低值
|0.8(0.8)
|0.72
|1.26
|平均值
|1.44(1.46)
|1.58
|2.24
|中位數
|1.47(1.55)
|1.63
|2.49
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|987.94億
|1,044.34億
|1,099.03億
|最低值
|885.70億
|880.94億
|946.06億
|平均值
|932.03億
|957.75億
|994.44億
|中位數
|932.42億
|952.38億
|976.82億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|--
|--
|0.91
|1.90
|營業收入
|0.00
|0.00
|0.00
|860.22億
詳細資訊請看美股內頁：
JBS N.V. Class A(JBS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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