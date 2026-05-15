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鉅亨速報 - Factset 最新調查：JBS N.V. Class A(JBS-US)EPS預估下修至1.47元，預估目標價為20.00元

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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對JBS N.V. Class A(JBS-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.55元下修至1.47元，其中最高估值1.7元，最低估值0.8元，預估目標價為20.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值1.7(1.7)2.462.58
最低值0.8(0.8)0.721.26
平均值1.44(1.46)1.582.24
中位數1.47(1.55)1.632.49

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值987.94億1,044.34億1,099.03億
最低值885.70億880.94億946.06億
平均值932.03億957.75億994.44億
中位數932.42億952.38億976.82億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年2025年
EPS----0.911.90
營業收入0.000.000.00860.22億

詳細資訊請看美股內頁：
JBS N.V. Class A(JBS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSJBS

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