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鉅亨速報 - Factset 最新調查：JBS N.V. Class A(JBS-US)EPS預估下修至1.67元，預估目標價為20.50元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對JBS N.V. Class A(JBS-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.7元下修至1.67元，其中最高估值2.05元，最低估值0.8元，預估目標價為20.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值2.05(2.05)2.532.59
最低值0.8(0.8)0.721.72
平均值1.6(1.6)1.712.37
中位數1.67(1.7)1.672.51

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值975.63億1,031.32億1,085.34億
最低值878.31億880.94億957.39億
平均值920.00億944.57億1,007.12億
中位數920.47億932.82億978.93億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年2025年
EPS----0.911.90
營業收入0.000.000.00860.22億

詳細資訊請看美股內頁：
JBS N.V. Class A(JBS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSJBS

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