鉅亨速報 - Factset 最新調查：JBS N.V. Class A(JBS-US)EPS預估下修至1.67元，預估目標價為20.50元
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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對JBS N.V. Class A(JBS-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.7元下修至1.67元，其中最高估值2.05元，最低估值0.8元，預估目標價為20.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.05(2.05)
|2.53
|2.59
|最低值
|0.8(0.8)
|0.72
|1.72
|平均值
|1.6(1.6)
|1.71
|2.37
|中位數
|1.67(1.7)
|1.67
|2.51
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|975.63億
|1,031.32億
|1,085.34億
|最低值
|878.31億
|880.94億
|957.39億
|平均值
|920.00億
|944.57億
|1,007.12億
|中位數
|920.47億
|932.82億
|978.93億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|--
|--
|0.91
|1.90
|營業收入
|0.00
|0.00
|0.00
|860.22億
詳細資訊請看美股內頁：
JBS N.V. Class A(JBS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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