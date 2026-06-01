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鉅亨速報 - Factset 最新調查：康菲石油(COP-US)EPS預估上修至10.03元，預估目標價為145.00元

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根據FactSet最新調查，共26位分析師，對康菲石油(COP-US)做出2026年EPS預估：中位數由9.83元上修至10.03元，其中最高估值13.89元，最低估值7.09元，預估目標價為145.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值13.89(13.89)12.6511.7213.62
最低值7.09(7.09)5.5458.92
平均值10.18(10.15)8.999.110.93
中位數10.03(9.83)9.039.4110.25

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值768.29億730.03億732.64億720.63億
最低值642.84億506.57億516.70億720.63億
平均值709.12億653.08億668.35億720.63億
中位數712.27億656.25億668.25億720.63億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS6.0714.579.067.816.35
營業收入460.56億785.82億560.55億546.12億587.14億

詳細資訊請看美股內頁：
康菲石油(COP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股市場預估EPSCOP

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