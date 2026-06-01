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鉅亨速報 - Factset 最新調查：力拓公司(RIO-US)EPS預估上修至8.4元，預估目標價為100.00元

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根據FactSet最新調查，共19位分析師，對力拓公司(RIO-US)做出2026年EPS預估：中位數由8.27元上修至8.4元，其中最高估值10.21元，最低估值6.82元，預估目標價為100.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值10.21(10.21)11.399.829.28
最低值6.82(6.82)6.84.686.81
平均值8.38(8.34)8.387.988.43
中位數8.4(8.27)8.38.219.19

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值709.63億703.63億746.75億788.90億
最低值585.49億585.49億522.20億667.51億
平均值640.26億653.21億660.41億712.00億
中位數632.55億659.79億667.26億679.58億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS13.037.666.237.126.15
營業收入634.87億555.20億542.50億536.81億577.73億

詳細資訊請看美股內頁：
力拓公司(RIO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股市場預估EPSRIO

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