鉅亨速報 - Factset 最新調查：力拓公司(RIO-US)EPS預估上修至8.04元，預估目標價為95.50元
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根據FactSet最新調查，共21位分析師，對力拓公司(RIO-US)做出2026年EPS預估：中位數由7.81元上修至8.04元，其中最高估值9.52元，最低估值4.24元，預估目標價為95.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|9.52(9.52)
|10.3
|9.66
|8.02
|最低值
|4.24(4.24)
|3.49
|7.3
|6.92
|平均值
|7.86(7.81)
|7.92
|8.05
|7.47
|中位數
|8.04(7.81)
|7.87
|7.74
|7.47
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|691.44億
|684.88億
|720.47億
|751.33億
|最低值
|457.82億
|432.83億
|615.99億
|661.29億
|平均值
|601.48億
|618.45億
|659.39億
|706.31億
|中位數
|608.77億
|628.50億
|657.74億
|706.31億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|13.03
|7.66
|6.23
|7.12
|6.15
|營業收入
|634.87億
|555.20億
|542.50億
|536.81億
|577.73億
詳細資訊請看美股內頁：
力拓公司(RIO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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