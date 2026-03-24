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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：力拓公司(RIO-US)EPS預估上修至8.04元，預估目標價為95.50元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共21位分析師，對力拓公司(RIO-US)做出2026年EPS預估：中位數由7.81元上修至8.04元，其中最高估值9.52元，最低估值4.24元，預估目標價為95.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值9.52(9.52)10.39.668.02
最低值4.24(4.24)3.497.36.92
平均值7.86(7.81)7.928.057.47
中位數8.04(7.81)7.877.747.47

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值691.44億684.88億720.47億751.33億
最低值457.82億432.83億615.99億661.29億
平均值601.48億618.45億659.39億706.31億
中位數608.77億628.50億657.74億706.31億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS13.037.666.237.126.15
營業收入634.87億555.20億542.50億536.81億577.73億

詳細資訊請看美股內頁：
力拓公司(RIO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSRIO

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