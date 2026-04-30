鉅亨速報 - Factset 最新調查：力拓公司(RIO-US)EPS預估上修至8.4元，預估目標價為95.50元
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根據FactSet最新調查，共21位分析師，對力拓公司(RIO-US)做出2026年EPS預估：中位數由8.27元上修至8.4元，其中最高估值10.3元，最低估值4.24元，預估目標價為95.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|10.3(10.3)
|11.86
|9.82
|9.28
|最低值
|4.24(4.24)
|3.49
|7.14
|6.88
|平均值
|8.25(8.18)
|8.28
|8.26
|8.45
|中位數
|8.4(8.27)
|8.31
|8.21
|9.19
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|709.63億
|703.63億
|746.75億
|788.90億
|最低值
|457.82億
|432.83億
|613.36億
|662.44億
|平均值
|624.61億
|640.27億
|668.35億
|710.31億
|中位數
|629.00億
|647.77億
|665.31億
|679.58億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|13.03
|7.66
|6.23
|7.12
|6.15
|營業收入
|634.87億
|555.20億
|542.50億
|536.81億
|577.73億
詳細資訊請看美股內頁：
力拓公司(RIO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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