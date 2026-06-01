〈COMPUTEX〉雙鴻林育申：液冷已是AI產業的「標配」 展示完整散熱方案

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-06-01 17:38

雙鴻 (3324-TW) 將參與本周登場的 Computex 2026，將展示完整散熱方案，包含伺服器、筆電、VGA 等應用。董事長林育申指出，面對 AI 產業高耗能、高散熱挑戰，散熱技術已由氣冷全面轉向液冷，液冷不再是「選配」，而是不可或缺的「標配」。

雙鴻董事長林育申。(鉅亨網資料照)

雙鴻指出，此次於 Computex 的展出重點包括超前部署液冷技術新應用、節能與永續液冷系統設計、實踐客製化整合服務力，以及自製關鍵零組件。

‌



超前部署液冷技術新應用上，雙鴻透過無風扇 (Fan-less) 設計定義次世代機櫃標準。除 AI GPU 與 CPU 已導入液冷散熱技術外，也將延伸至 ASICs、DIMMs、PCle 及電源供應系統 (Power Shelf/Power Busbar) 等高發熱元件。雙鴻研發的「CPU 與 DIMM 液冷共構模組」，將加速 CPU 與記憶體液冷方案的升級。

節能與永續液冷系統設計上，雙鴻推出的 In-Row CDU 可以於 3°C ATD (Approach Temperature Difference) 條件下提供高達 2MW 的冷卻效能，為高密度數據中心提供最理想的液冷系統解決方案。

至於實踐客製化整合服務力，雙鴻提供客戶從熱流分析、機構設計、系統整合到量產製造的一條龍服務，同時依據不同應用需求打造最佳氣冷 / 液冷解決方案。

另外，在自製關鍵零組件方面，雙鴻除投入快接頭 (UQD/MQD) 布局，也研發一系列支援 PWM (Pulse Width Modulation) 調速的高效水泵。