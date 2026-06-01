鉅亨網記者張欽發 台北
能率集團旗下能率亞洲 (7777-TW)、能率創新 (5392-TW)、佳能企業(2374-TW) 領投，且獲得 AI 晶片巨頭輝達 (NVDA-US) 入股的 AI 軟體平台廠商「鑫蘊林科（Linker Vision）」，也是 NVIDIA GTC 大會的重要合作夥伴。
在能率集團的戰略布局與資源整合下，鑫蘊林科以其核心的「AI 城市大腦」軟體技術，協同能率集團旗下佳能企業與禾蒼科技 (7919-TW) 的光學硬體能量，共同展出整合邊緣運算（Edge AI）影像設備的智慧城市全面解決方案，以台灣為示範中心強勢輸出國際市場。
能率集團近年積極轉型，大力布局 AI 及機器人生態系等高附加價值軟硬體整合產業。鑫蘊林科其核心優勢在於自主開發的「物理 AI（Physics AI）」與「推論 AI」平台，如同賦予城市能自主思考的「AI 城市大腦」。在物聯網（IoT）時代，龐大的影像數據若全數回傳雲端，往往面臨網路頻寬限制與傳輸延遲的痛點。
而鑫蘊林科的解決方案，正是將這顆智慧大腦的運算與推論能力直接下放至網路邊緣，讓傳統設備升級為具備即時分析能力的智慧物聯網。這項突破性的軟體技術，已成功參與由美國電信巨擘 AT&T、思科（Cisco）與 NVIDIA 共同推動的「AI 網格（AI Grid）」基礎設施建置。系統結合了 Cisco 的先導平台、NVIDIA 的 GPU 算力以及 AT&T 的影像智慧技術。
此外，鑫蘊林科的大腦技術不僅僅用在智能城市的大型模組上，目前也正在開發「機器人大腦」延伸到各種機器人載體上，預期將可有效將整體智慧城市之功能由點到面全部無限延伸。
能率集團指出，這套智慧城市架構，首波應用已落實在台灣高雄市的「智慧高雄燈塔計畫」，將高雄市轉型為高科技智慧城市；台北市目前也從捷運文湖線率先評估導入應用，從小區域逐步擴大到整個城市。而在美國市場上，已在美國達拉斯的 AT&T 探索區完成公共安全系統效能與穩定性之驗證；油氣服務公司 TanMar 位於路易斯安那州的廠區也已應在廠區監控上，實質提升了工業場域的保全防護層級與日常營運效率。
能率集團近年來透過旗下能率亞洲的創投資源協助，透過策略投資之方式，引進 AI 及機器人領域之重要產業新星，協助能率創新及佳能企業進行次世代的轉型，相關轉型布局已陸續看到成果，也因 AI 之興起，能率集團今年也將佳能企業轉投資的 AI 光學系統模組公司禾蒼科技推進資本市場。隨著這些 AI 及機器人新創公司相關技術由研發期正式步入實質的場域落地與國際輸出階段，也將為能率集團帶來新的成長動能。
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