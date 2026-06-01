鉅亨網記者張欽發 台北 2026-06-01 16:32

能率集團旗下能率亞洲 (7777-TW)、能率創新 (5392-TW)、佳能企業(2374-TW) 領投，且獲得 AI 晶片巨頭輝達 (NVDA-US) 入股的 AI 軟體平台廠商「鑫蘊林科（Linker Vision）」，也是 NVIDIA GTC 大會的重要合作夥伴。

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能率集團近年積極轉型，大力布局 AI 及機器人生態系等高附加價值軟硬體整合產業。鑫蘊林科其核心優勢在於自主開發的「物理 AI（Physics AI）」與「推論 AI」平台，如同賦予城市能自主思考的「AI 城市大腦」。在物聯網（IoT）時代，龐大的影像數據若全數回傳雲端，往往面臨網路頻寬限制與傳輸延遲的痛點。

而鑫蘊林科的解決方案，正是將這顆智慧大腦的運算與推論能力直接下放至網路邊緣，讓傳統設備升級為具備即時分析能力的智慧物聯網。這項突破性的軟體技術，已成功參與由美國電信巨擘 AT&T、思科（Cisco）與 NVIDIA 共同推動的「AI 網格（AI Grid）」基礎設施建置。系統結合了 Cisco 的先導平台、NVIDIA 的 GPU 算力以及 AT&T 的影像智慧技術。

此外，鑫蘊林科的大腦技術不僅僅用在智能城市的大型模組上，目前也正在開發「機器人大腦」延伸到各種機器人載體上，預期將可有效將整體智慧城市之功能由點到面全部無限延伸。

能率集團指出，這套智慧城市架構，首波應用已落實在台灣高雄市的「智慧高雄燈塔計畫」，將高雄市轉型為高科技智慧城市；台北市目前也從捷運文湖線率先評估導入應用，從小區域逐步擴大到整個城市。而在美國市場上，已在美國達拉斯的 AT&T 探索區完成公共安全系統效能與穩定性之驗證；油氣服務公司 TanMar 位於路易斯安那州的廠區也已應在廠區監控上，實質提升了工業場域的保全防護層級與日常營運效率。