〈焦點股〉富邦媒曝數據治理架構 一度亮漲停燈創近8個月新高

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-06-01 12:20

國內電商龍頭富邦媒 (8454-TW) 首度對外分享 momo 推動數據治理和智慧決策的實務經驗，透露正建立智慧運作架構，在高度競爭的電商市場，投資人看好在同業間的領先可望擴大，激勵今 (1) 日股價一度漲停，最高來到 254 元創去年 10 月中旬以來新高。

富邦媒股價創近8個月來新高。(鉅亨網資料照)

富邦媒認為，隨著生成式 AI 和代理式分析 (Agentic Analytics) 快速發展，企業競爭已不再只是比數據量，而是能不能讓第一線團隊更快找到資訊、看懂問題並做出決策。

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富邦進一步指出，數據應用正從過去的「看報表」，逐步走向「和數據對話」的新階段，近年持續導入 FineBI 自助分析工具，降低資料使用門檻，讓業務、營運、行銷與物流等第一線團隊，也能直接查詢與分析資料，縮短從發現問題到採取行動的時間，加快決策速度。

在會員經營方面，momo 也同步深化第一方數據應用，透過 CDP(顧客數據平台) 整合消費者行為與交易資訊，並結合 One ID 技術建立更完整的會員輪廓。

富邦媒強調，自助分析要真正發揮價值，關鍵仍在於「數據治理」，為此，momo 啟動跨部門數據治理工程，串聯經營管理、電商、物流和財會等 54 個單位，建立數據字典、整合近千份報表，統一指標定義和資料標準，建立全公司共通的數據語言。

除了數據治理外，momo 也同步升級資料基礎架構，目前已導入湖倉平台、K8s 容器化管理，以及「存算分離」技術，提升大規模資料查詢效率，即使面對千萬級資料量與高頻查詢需求，系統可維持秒級回應速度。

而過去大量人工彙整與重複整理報表的流程大幅簡化，整體工時最高減少 80%，富邦媒強調，企業決策模式正從「等待資料」走向「即時掌握」。