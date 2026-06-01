鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-06-01 14:24

全球經濟步入碎片化時代，安聯集團最新發布的《2026 全球保險報告》指出，全球保險市場在歷經爆發性成長後已逐漸回歸常態化，而亞洲市場則再次扮演了關鍵的成長引擎。在這波浪潮中，台灣保險市場表現尤為亮眼，2025 年總保費收入穩健成長 7.3%。面對加速高齡化的社會結構，台灣民眾對儲蓄、醫療及補充性退休金的強勁保障需求，不僅驅動了壽險市場的全面復甦，更為台灣未來十年的保險產業奠定了極具韌性的增長基調。

安聯集團2026報告：台灣去年總保費年增7.3% 高齡化需求成關鍵成長引擎。圖為安聯人壽總經理羅偉睿(Joos Louwerier)

高齡化推升保障需求 台灣壽險迎來強勁復甦

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報告顯示，台灣 2025 年的保費成長主要由壽險業務拉動。在台灣人口結構加速老化的背景下，民眾對於儲蓄型與保障型商品的需求依舊十分龐大，帶動壽險保費大幅上升 8.7%，高佔台灣總保費收入的 71.2%。此外，產險保費增長 5.0%，健康險保費亦有 3.4% 的成長，各項業務均呈現穩健向好的態勢。

相較之下，2025 年全球保險業總保費成長 7.1% 至 6.9 兆歐元。雖然全球壽險市場在升息熱潮退燒後，北美動能明顯降溫，但亞洲市場 (尤其是中國市場大漲 11.4%) 因人口老化、高儲蓄率及公共年金不普及等因素，重回全球壽險的主要成長引擎。台灣的優異表現正與此一亞洲蓬勃復興的趨勢相互呼應。

展望未來十年 (2026-2036)，全球保險市場預計將以 5.3% 的年增率持續結構性增長。安聯研究預估，台灣市場的未來十年的年複合成長率 (CAGR) 為 4.4%，表現優於預估的名目國內生產毛額 (GDP) 成長率 3.5%。

台灣未來的增長動能將高度聚焦於高齡化社會的延伸需求，產險方面，受惠於全球保障需求增長的趨勢，台灣產險至 2036 年的年增率預計可達 4.8%，略高於全球平均的 4.7%。

壽險部分，在利率上升與私人保障需求帶動下，台灣壽險未來十年的年增率預估為 4.3%。至於健康險，雖然健康險目前規模較小，但最具活力，台灣市場預期將達到 4.8% 的年增率。

根據安聯統計，台灣的總保費收入預計將從 2025 年的 789 億歐元，到 2036 年增長至 1270 億歐元。

安聯首席經濟學家兼首席投資長 Ludovic Subran 表示，全球經濟的「地緣政治碎片化」正在顛覆過去的商業假設，日益分散的貿易與資本流動使得風險環境更為複雜，但也同時刺激了對基礎設施、能源安全及特定政治風險保險的新增需求。在此趨勢下，保險公司必須啟動具備區域韌性的營運模式，將地緣政治分析納入核保配置，以客製化商品協助客戶轉移新興風險。