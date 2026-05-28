鉅亨速報 - Factset 最新調查：Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo. - ADR(SBS-US)EPS預估上修至0.4元，預估目標價為6.93元

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo. - ADR(SBS-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.39元上修至0.4元，其中最高估值0.68元，最低估值0.36元，預估目標價為6.93元。