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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo. - ADR(SBS-US)EPS預估上修至0.4元，預估目標價為6.93元

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根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo. - ADR(SBS-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.39元上修至0.4元，其中最高估值0.68元，最低估值0.36元，預估目標價為6.93元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值0.68(0.68)0.620.760.76
最低值0.36(0.22)0.420.460.76
平均值0.43(0.41)0.560.640.76
中位數0.4(0.39)0.570.660.76

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值54.15億65.71億75.24億73.21億
最低值49.18億56.89億63.60億70.38億
平均值51.22億60.90億67.27億71.79億
中位數50.56億61.19億66.49億71.79億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.020.030.040.100.09
營業收入36.12億42.71億51.20億67.05億68.18億

詳細資訊請看美股內頁：
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo. - ADR(SBS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSSBS

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Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo. - ADR5.66-1.22%

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