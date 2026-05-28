鉅亨速報 - Factset 最新調查：Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo. - ADR(SBS-US)EPS預估上修至0.4元，預估目標價為6.93元
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根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo. - ADR(SBS-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.39元上修至0.4元，其中最高估值0.68元，最低估值0.36元，預估目標價為6.93元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|0.68(0.68)
|0.62
|0.76
|0.76
|最低值
|0.36(0.22)
|0.42
|0.46
|0.76
|平均值
|0.43(0.41)
|0.56
|0.64
|0.76
|中位數
|0.4(0.39)
|0.57
|0.66
|0.76
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|54.15億
|65.71億
|75.24億
|73.21億
|最低值
|49.18億
|56.89億
|63.60億
|70.38億
|平均值
|51.22億
|60.90億
|67.27億
|71.79億
|中位數
|50.56億
|61.19億
|66.49億
|71.79億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.02
|0.03
|0.04
|0.10
|0.09
|營業收入
|36.12億
|42.71億
|51.20億
|67.05億
|68.18億
詳細資訊請看美股內頁：
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo. - ADR(SBS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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