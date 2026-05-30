‌



該模組搭載先進傳輸晶片，專為超大規模人工智慧數據中心的擴展與互聯所設計，能提供低功耗、高訊號完整性的單模 PAM4 訊號，以全面支撐大規模 GPU 叢集與人工智慧運算基礎設施。正文指出，隨著新產品推出，公司在自動化生產量能上已布局到位，將能滿足超大型數據中心轉向 1.6T 可插拔模組的大規模導入需求。