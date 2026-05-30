鉅亨網記者吳承諦 台北
網通廠正文 (4906-TW) 受到下一世代 1.6T 光收發模組研製成功並瞄準超大規模雲端數據中心商機，加上股東常會宣示轉型直供模式成效顯現等利多齊發，激勵多頭買盤大舉湧入，29 日股價收 49.6 元，周漲幅約 23%，創下近期波段高點。
正文繼去年推出 800G LPO 光模組後，成功與光學積體電路先驅大廠 NewPhotonics 合作開發出下一世代 AiPhoton 1.6T OSFP 光收發模組，預計 2026 年第四季開始進入量產階段。
該模組搭載先進傳輸晶片，專為超大規模人工智慧數據中心的擴展與互聯所設計，能提供低功耗、高訊號完整性的單模 PAM4 訊號，以全面支撐大規模 GPU 叢集與人工智慧運算基礎設施。正文指出，隨著新產品推出，公司在自動化生產量能上已布局到位，將能滿足超大型數據中心轉向 1.6T 可插拔模組的大規模導入需求。
除了高速光通訊業務，正文近年積極將電信業務從非直接供貨轉型為直接供貨模式，與終端營運商建立起更緊密的合作關係，去年度更憑藉客製化研發實力成功跨足印度市場，直接供應 Wi-Fi 毫米波固定無線接取設備，有效優化產品結構並提升整體毛利率。
迎合人工智慧世代的邊緣運算浪潮，研發團隊也已開發出內建算力的 MoAI 路由器、邊緣人工智慧盒與系統模組等邊緣裝置，積極推動智慧賦能策略。
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