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鉅亨速報 - Factset 最新調查：國際航空集團(IAG-US)EPS預估上修至2.42元，預估目標價為26.05元

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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對國際航空集團(IAG-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.35元上修至2.42元，其中最高估值3.62元，最低估值1.87元，預估目標價為26.05元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值3.62(3.62)4.123.072.07
最低值1.87(1.87)1.771.671.28
平均值2.52(2.49)2.512.151.67
中位數2.42(2.35)2.3321.66

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值48.86億54.06億41.34億32.24億
最低值38.63億37.64億32.47億25.73億
平均值42.65億43.83億36.82億28.98億
中位數41.50億41.82億36.70億28.98億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.53-0.150.191.521.16
營業收入11.55億9.60億9.88億16.66億28.53億

詳細資訊請看美股內頁：
國際航空集團(IAG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSIAG

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