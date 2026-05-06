鉅亨速報 - Factset 最新調查：國際航空集團(IAG-US)EPS預估上修至2.35元，預估目標價為26.52元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對國際航空集團(IAG-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.28元上修至2.35元，其中最高估值3.62元，最低估值1.69元，預估目標價為26.52元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|3.62(3.37)
|4.12
|3.07
|1.93
|最低值
|1.69(1.69)
|1.77
|1.59
|1.3
|平均值
|2.43(2.39)
|2.48
|2.11
|1.63
|中位數
|2.35(2.28)
|2.35
|2
|1.66
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|48.86億
|54.06億
|41.34億
|32.24億
|最低值
|38.63億
|37.64億
|32.47億
|25.73億
|平均值
|42.31億
|43.75億
|36.82億
|28.98億
|中位數
|41.70億
|41.82億
|36.70億
|28.98億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.53
|-0.15
|0.19
|1.52
|1.16
|營業收入
|11.55億
|9.60億
|9.88億
|16.66億
|28.53億
詳細資訊請看美股內頁：
國際航空集團(IAG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 主動選股績效夯！專家配置一鍵打包
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：國際航空集團IAG-US的目標價調降至26.35元，幅度約3.04%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：國際航空集團(IAG-US)EPS預估上修至2.43元，預估目標價為26.47元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：國際航空集團IAG-US的目標價調升至26.34元，幅度約8.82%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：國際航空集團(IAG-US)EPS預估上修至2.36元，預估目標價為24.51元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇